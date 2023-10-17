Öğretmenler Günü'ne kaç gün kaldı? 2023 Öğretmenler Günü ne zaman?

Öğretmenler Günü ülkemizde her yıl aynı tarihte törenlerle kutlanmaya devam ediyor. Bazı ülkelerde 5 Ekim bazı ülkelerde ise 28 Şubat’ta kutlanan Öğretmenler Günü, ülkemizde ise her yıl Kasım ayında kutlanıyor. Peki, Öğretmenler Gününe kaç gün kaldı? 2023 Öğretmenler Günü ne zaman?

Öğretmenler Günü'ne kaç gün kaldı? 2023 Öğretmenler Günü ne zaman? - 1

Kasım ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte gözler Öğretmenler Gününe çevrildi. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere armağan ettiği Öğretmenler Günü, her yıl aynı tarihte kutlanıyor. Öğretmenlerinin bu özel gününü kutlamak isteyen öğrenciler tarih araştırması yapıyor. İşte, 2023 Öğretmenler Günü tarihi...

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Öğretmenler Günü'ne kaç gün kaldı? 2023 Öğretmenler Günü ne zaman? - 2

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ TARİHTE KUTLANIR?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir

Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Öğretmenler Günü'ne kaç gün kaldı? 2023 Öğretmenler Günü ne zaman? - 3

ÖĞRETMENLER GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI?

17 Ekim 2023 tarihi itibariyle 24 Kasım tarihine 38 gün kaldı.

Bu yıl Öğretmenler Günü 24 Kasım Cuma günü kutlanacak.

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