Öğretmenler Günü'ne kaç gün kaldı? 2023 Öğretmenler Günü ne zaman?
Öğretmenler Günü ülkemizde her yıl aynı tarihte törenlerle kutlanmaya devam ediyor. Bazı ülkelerde 5 Ekim bazı ülkelerde ise 28 Şubat’ta kutlanan Öğretmenler Günü, ülkemizde ise her yıl Kasım ayında kutlanıyor. Peki, Öğretmenler Gününe kaç gün kaldı? 2023 Öğretmenler Günü ne zaman?
Kasım ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte gözler Öğretmenler Gününe çevrildi. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere armağan ettiği Öğretmenler Günü, her yıl aynı tarihte kutlanıyor. Öğretmenlerinin bu özel gününü kutlamak isteyen öğrenciler tarih araştırması yapıyor. İşte, 2023 Öğretmenler Günü tarihi...