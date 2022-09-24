Ordu'da yol çalışmasında mağara bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol yapım çalışması sırasında mağara keşfedildi. Mağaranın derinliği ve özellikleri uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda belirlenecek.

Ordu'da yol çalışmasında mağara bulundu - 1

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yürütülen yol çalışması sırasında mağara bulundu.

Ordu'da yol çalışmasında mağara bulundu - 2

Fatsa Belediyesi ekiplerince Dolunay Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmaları sırasında kayalıkların bulunduğu bölümde boşluk ortaya çıktı.

Ordu'da yol çalışmasında mağara bulundu - 3

Bu bölümde temizlik çalışması yapan ekipler, ilerledikçe mağara ile karşılaştı.

Ordu'da yol çalışmasında mağara bulundu - 4

Konunun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye güvenlik şeridi çekilerek çalışmalar durduruldu.

Ordu'da yol çalışmasında mağara bulundu - 5

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince, 26 Ekim Pazartesi günü bölgede inceleme yapılacağı öğrenildi.

Ordu'da yol çalışmasında mağara bulundu - 6
Ordu'da yol çalışmasında mağara bulundu - 7

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