Otogarlarda bayram hareketliliği: Doluluk oranı yüzde 95

"EN UCUZ BİLET 150 LİRA, EN PAHALI BİLET BİN 600 LİRA"

Bayram öncesi bilet satışlarının hızla devam ettiğini kaydeden otobüs firması yetkilisi Alaattin Çendek, "Seçim için ve bayram için belirlenen bilet fiyatları aynı. Ankara fiyatı ayrı, İzmir fiyatı ayrıdır. Ulaştırma Bakanlığı'nın vermiş olduğu fiyatın dışına hiçbir otobüs firması çıkamaz. Şu an en ucuz bilet Çorlu için 150 lira, en pahalı bilet bin 600 lira." diye konuştu.