Otogarlarda bayram hareketliliği: Doluluk oranı yüzde 95
9 günlük Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala otogarlarda hareketlilik başladı. Araçların doluluk oranının yüzde 90 olduğunu ifade eden otobüsçüler, ek seferler için hazırlıklara başladı.
Bayram tatiline sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Otobüs doluluk oranları yüzde 90-95 civarına yükseldi.
Tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturmaya başlarken yetkililer asıl yoğunluğun cuma gününden itibaren başlayacağını belirtti.