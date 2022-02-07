Özel eğitimli köpeklerle toplanan 'Kralların yiyeceği' 800 euroya alıcı buluyor

Trüfün gıda sektöründe aromasından dolayı çok arandığını vurgulayan Arslan, "Hava şartlarını da göz önünde bulundurduğumuz da bazı günler yarım, bazı günler tam çalışıyorum. Özellikle kış aylarında çıkan türlerin ekonomik değeri daha yüksek oluyor. Bazen günde 20-30 kilometre yürüyoruz, çünkü az çıkan bir bölgede bütün vakti geçiremezsiniz." ifadelerini kullandı.