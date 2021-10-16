Palamut nesli tehlikede: Avlanma boyu 39 santimetre olsun

"AVLANMA BOYU 39 SANTİMETRE OLMALI"

Balıkçılıkta av yasağı getirilirken avlanacak balığın bir sene yumurta bırakmasının istendiğini ifade eden Doç. Dr. Çiftçi, “Yapılmış olan bilimsel çalışmalarda da balığın birinci yılın sonunda, ikinci yılın başında bireysel olgunluğa ulaştığı belirtilmiş. Rus araştırmacıların çalışmalarında ise palamut balığının boyunun birinci yılın sonunda, ikinci yılın başında 39 santimetre olduğu gözlemlenmekte" dedi.

Bu nedenle palamutun üremeye ulaşmış olduğu en düşün boyun 39 santim olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Fakat biz av yasağına baktığımızda 25 santimle sınırlandırılmış. Bu en büyük handikabımız olarak gözüküyor. Yani bunun en düşük av yasağı boyunun yükseltilmesi, 39 santimetre olması gerekir. Eğer stokların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini istiyorsak buna dikkat etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.