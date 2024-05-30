Pendik’teki vahşi cinayette tutuklama: Önce boğmuş sonra baltayla parçalara ayırmış

İstanbul Pendik’te Nihat Salih isimli adamın 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedinin bulunmasına ilişkin maktülün yakın arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Bilal D., tutuklandı. Yapılan incelemede şüphelinin evinde bulunan balta üzerinde Salih’e ait DNA örnekleri bulundu. Salih'in önce boğulduğu ardından da baltayla parçalara ayrıldığı belirtiliyor.

Pendik’teki vahşi cinayette tutuklama: Önce boğmuş sonra baltayla parçalara ayırmış - 1

İstanbul, Pendik’te önceki gün bir vatandaşın çöp konteynerinde insan parçaları görüp polise ihbarda bulunmasıyla vahşi bir cinayet ortaya çıkmıştı.

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Pendik’teki vahşi cinayette tutuklama: Önce boğmuş sonra baltayla parçalara ayırmış - 2

Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken polis ekipleri 17 farklı tanığa yaptığı sorgulamada Bilal D.'nin maktül Nihat Salih ile tartışma yaşadığını, B.D.'nin bir çuvalı sürükleyerek çöp konteynerine attığı yönünde bilgi edindi.

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Pendik’teki vahşi cinayette tutuklama: Önce boğmuş sonra baltayla parçalara ayırmış - 3

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri Bilal D.'nin çöp kutusuna kovayla ceset parçalarının olduğu çuvalları attığını tespit etti.

Pendik’teki vahşi cinayette tutuklama: Önce boğmuş sonra baltayla parçalara ayırmış - 4

Ancak Bilal D. emniyette yapılan sorguda sadece çöp attığını, içinde ceset olduğundan habersiz olduğunu söyledi.

Pendik’teki vahşi cinayette tutuklama: Önce boğmuş sonra baltayla parçalara ayırmış - 5

EVDEN BALTA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Bilal D.’nin evinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen balta üzerinde yapılan DNA incelemesi tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede şüphelinin evinde bulunan balta üzerinde öldürülen Nihat Salih’e ait DNA örnekleri bulundu.

Bu şüphelinin cinayeti işlediğini gösteren en önemli delil olarak kayıtlara geçti.

Polis soruşturmasına göre şüphelinin önce Nihat Salih’i boğduğu ardından baltayla parçalara ayırarak çöp konteynerlerine attığı belirtildi.

Pendik’teki vahşi cinayette tutuklama: Önce boğmuş sonra baltayla parçalara ayırmış - 6

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen Bilal D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pendik’teki vahşi cinayette tutuklama: Önce boğmuş sonra baltayla parçalara ayırmış - 7

NE OLMUŞTU?

Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çöp atmak için konteynere yaklaşan vatandaş, parçalanmış cesedi gördü.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede bulunan konteynerlerde de incelemeler yaptı.

Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi. Yapılan incelenmelerde cesedin Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Pendik’teki vahşi cinayette tutuklama: Önce boğmuş sonra baltayla parçalara ayırmış - 8
Pendik’teki vahşi cinayette tutuklama: Önce boğmuş sonra baltayla parçalara ayırmış - 9
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