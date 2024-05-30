Pendik’teki vahşi cinayette tutuklama: Önce boğmuş sonra baltayla parçalara ayırmış
İstanbul Pendik’te Nihat Salih isimli adamın 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedinin bulunmasına ilişkin maktülün yakın arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Bilal D., tutuklandı. Yapılan incelemede şüphelinin evinde bulunan balta üzerinde Salih’e ait DNA örnekleri bulundu. Salih'in önce boğulduğu ardından da baltayla parçalara ayrıldığı belirtiliyor.
İstanbul, Pendik’te önceki gün bir vatandaşın çöp konteynerinde insan parçaları görüp polise ihbarda bulunmasıyla vahşi bir cinayet ortaya çıkmıştı.
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