Parçalanmış ceset dehşeti: Gözaltına alınan kişinin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili B. D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan B. D.'nin güvenlik kamerası görüntüsünde, cesedin bulunduğu çöp konteynerine bir şeyler attığı ve ardından elindeki beyaz kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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