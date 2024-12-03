Piyasaya sahte dolar sürenlere operasyon: Dört şüpheli gözaltında
Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte 50 ve 100 dolarları dolaşıma soktukları belirlenen beş şüpheli hakkında yakalama kararı aldı. Şüphelilerden dördü yakalandı. Gözaltına alınanların üzerinde 20 bin sahte ABD doları ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Yurt dışında basılan sahte dolarların, Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.
50 ve 100 dolarlık sahte banknotların bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçebildiği iddia edilmişti.Kapalıçarşı’da ve ülke genelinde döviz büroları alarm seviyesine geçmiş, bürolar dolar alımlarını durdurmuştu.