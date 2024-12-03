Piyasaya sahte dolar sürenlere operasyon: Dört şüpheli gözaltında

Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte 50 ve 100 dolarları dolaşıma soktukları belirlenen beş şüpheli hakkında yakalama kararı aldı. Şüphelilerden dördü yakalandı. Gözaltına alınanların üzerinde 20 bin sahte ABD doları ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Piyasaya sahte dolar sürenlere operasyon: Dört şüpheli gözaltında - 1

Yurt dışında basılan sahte dolarların, Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.

50 ve 100 dolarlık sahte banknotların bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçebildiği iddia edilmişti.

Kapalıçarşı’da ve ülke genelinde döviz büroları alarm seviyesine geçmiş, bürolar dolar alımlarını durdurmuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Piyasaya sahte dolar sürenlere operasyon: Dört şüpheli gözaltında - 2

ANKARA’DA OPERASYON

İddialara ilişkin Ankara’da bir operasyon gerçekleşti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte 50 ve 100 ABD dolar banknotlarını dolaşıma soktukları belirlenen beş şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.
Piyasaya sahte dolar sürenlere operasyon: Dört şüpheli gözaltında - 3

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerden dördü yakalandı.

Gözaltına alınanların üzerinden 20 bin sahte ABD doları çıktı ve bir miktar uyuşturucu çıktı.
Piyasaya sahte dolar sürenlere operasyon: Dört şüpheli gözaltında - 4

SAHTE DOLAR NASIL ANLAŞILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün "ABD doları güvenlik özellikleri" başlıklı metninde, orijinal dolar banknotları özelliklerine ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

RENK DEĞİŞTİREN MÜREKKEP

50 dolar: 1997 yılında tedavüle sürülen 50 ABD Doları banknotların ön yüzünde bulunan 50 rakamına dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah renkte görüntü veriyor. 2004 yılındaki baskıda ise 50 sayısı banknot yukarıya ve aşağıya doğru eğildiğinde bakır renginden yeşile dönüşüyor.

100 dolar: 1996 ve 1999’da tedavüle sürülen 100 ABD doları banknotların ön yüzünde bulunan 100 sayısı, dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah renkte görüntü verir. 2011’deki baskıda ise 100 sayısı banknot yukarıya ve aşağıya doğru eğildiğinde bakır renginden yeşile dönüşür.

Piyasaya sahte dolar sürenlere operasyon: Dört şüpheli gözaltında - 5

MİKRO YAZI

50 dolar: 1996 yılında tedavüle sürülen 50 ABD Doları banknotların ön yüzünde bulunan portrenin etrafındaki 3 sıradan oluşan çerçeve çizgilerin son sırasında "THE UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi mikro yazılıdır.

1997 yılı baskısında, banknotun ön yüzünde bulunan portredeki şahsın gömleğinin sol yakası üzerinde "UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi aşağıya doğru ve banknotun sol ve sağ kenar sularında “FIFTY” ibaresi tekrarlanarak mikro yazılıdır.

2004 yılı baskısında ise banknotun ön yüzünde bulunan ABD Merkez Bankası mührünün sağında ve sol üstündeki iki adet yıldızda tekrarlanarak yazılı “USA 50”, “USA FIFTY” ibareleri ile portedeki şahsın gömleğinin sol yakası üzerinde “THE UNITED STATES OF AMERICA” ibareleri mikro yazılıdır.

100 dolar: 1996’da tedavüle sürülen 100 ABD doları banknotların ön yüzünde bulunan portrenin etrafındaki çerçevenin dışında bir çizgi halinde ‘THE UNITED STATES OF AMERICA’ ibaresi tekrarlanarak mikro yazılı.

1996’da tedavüle sürülen ve Franklin portreli 100 ABD doları ile 1999’da piyasaya sürülen 100 ABD dolarında portredeki şahsın ceketinin yaka kenarında, aşağıya doğru “UNITED STATES OF AMERICA” ibaresi ile sol alt köşede bulunan ‘100’ sayısı içinde “USA 100” ibaresi tekrarlanarak mikro yazılı. 2011 baskısında ise, banknotun ön yüzünde bulunan portrenin ceket yakasında “THE UNITED STATES OF AMERICA”, ön yüzün sağ tarafında bulunan portre filigranını içeren boş alanın etrafında “USA 100” ve ön yüzünde bulunan altın renkli tüy kalem boyunca “ONE HUNDRED USA” ibaresi mikro yazı olarak yer alır. Ayrıca banknotta yer alan şeritlerde küçük 100 rakamı mikro yazı şeklinde yazılı.

Piyasaya sahte dolar sürenlere operasyon: Dört şüpheli gözaltında - 6

BANKNOTTAKİ RENK FARKI  

1996 yılı baskısı 1, 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 ABD doları banknotlarda yeşil ve siyah renkler kullanıldı.

2004 yılı baskısı 50 ABD Doları banknotlarda mavi, kırmızı ve yeşil renkler; 2011 baskısı 100 ABD doları banknotlarda ise mavi, turuncu, sarı, yeşil ve siyah renkler yer aldı.

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