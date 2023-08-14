PMYO mülakatları ne zaman? PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alım süreci gündemde

PMYO'ya 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapıldı. Başvuruların bitmesinin ardından şimdi de mülakat süreci gündeme geldi. Peki, PMYO mülakatları ne zaman? 2023 PMYO polis alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO mülakatları ne zaman? PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alım süreci gündemde - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanmıştı. Başvuru sürecini atlatan polis adayları şimdi mülakatlara odaklandı. İşte, 2023 PMYO polis alımında son bilgiler...

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PMYO mülakatları ne zaman? PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alım süreci gündemde - 2

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavlara katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için ücret ve hesap bilgileri "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan, sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecek.

Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

PMYO mülakatları ne zaman? PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alım süreci gündemde - 3

PMYO MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

2023 PMYO polis alımı başvuruları geride kaldı. Sonuçların ilan edilmesi ile mülakat takvimi ve süreci de netlik kazanacak.

Bu kapsamda EGM ya da Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaları haberimizde yer vereceğiz.

PMYO mülakatları ne zaman? PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alım süreci gündemde - 4

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2023 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2023 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

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