PMYO mülakatları ne zaman? PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alım süreci gündemde
PMYO'ya 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapıldı. Başvuruların bitmesinin ardından şimdi de mülakat süreci gündeme geldi. Peki, PMYO mülakatları ne zaman? 2023 PMYO polis alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanmıştı. Başvuru sürecini atlatan polis adayları şimdi mülakatlara odaklandı. İşte, 2023 PMYO polis alımında son bilgiler...