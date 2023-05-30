POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı: (30.Dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı)

POMEM'de bir süredir beklenen sonuç duyurusu geldi. Yapılan açıklamada; "30. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR" denildi. Değerlendirmeler neticesinde lisans mezunu 33.509 erkek ile 15.801 kadın, ön lisans mezunu 17.003 erkek ile 4.201 kadın aday olmak üzere toplam 70.514 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.