Prof. Dr. Okyar: Marmara Denizi'nde şu an bir müsilaj var

Balıkçılar ise geçen yılın aksine müsilaj görmedikmerini ifade ettiler.

Kartal'da balıkçılık yapan Faik Altınbaş, "Denizde pislik, müsilaj yok. Adaların etrafı Pendik, Tuzla tarafı hep dolaşıyoruz. İnşallah bir daha olmaz. Balıkçılar çok etkilendi. Ağlarımızı atıyorduk, batmıyordu. Kokusu vardı. Bu sene görmedik" diye konuştu.

Bir başka balıkçı Mehmet Erdemir, 45 senedir balıkçılık yaptığını söyleyerek, "Bu sene yok görmedik" dedi.