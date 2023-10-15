Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü ne zaman? 2024 Ramazan başlangıç tarihi

İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca kişi, 2024 yılında bu manevi ayın ne zaman başlayacağını ve bu ayın ardından ne zaman Ramazan Bayramı'na erişileceğini merak ediyor. Peki, Ramazan başlangıcı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü ne zaman? 2024 Ramazan başlangıç tarihi - 1

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan'ın ilk orucu için araştırmalar başladı. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi de ihya ediliyor. İşte, 2024 Ramazan ayı takvimi...

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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü ne zaman? 2024 Ramazan başlangıç tarihi - 2

2024 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı önümüzdeki sene 11 Mart günü başlayacak.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü ne zaman? 2024 Ramazan başlangıç tarihi - 3

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?


2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlanacak.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü ne zaman? 2024 Ramazan başlangıç tarihi - 4

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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