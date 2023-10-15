Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü ne zaman? 2024 Ramazan başlangıç tarihi
İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca kişi, 2024 yılında bu manevi ayın ne zaman başlayacağını ve bu ayın ardından ne zaman Ramazan Bayramı'na erişileceğini merak ediyor. Peki, Ramazan başlangıcı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan'ın ilk orucu için araştırmalar başladı. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi de ihya ediliyor. İşte, 2024 Ramazan ayı takvimi...