Ramazan ayı öncesi gündemde: Orucu bozan/bozmayan durumlar nelerdir? Diyanet açıkladı
Ramazan ayının gelmesine kısa bir zaman kala, oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar orucu bozan ve bozmayan durumları araştırmaya başladı. Oruç tutarken uzun süre aç ve susuz kalan birçok kişi bazen dalgınlıkla bir şeyler tüketebiliyor. Bunun gibi durumların ardından orucun bozulup bozulmadığı merak ediliyor. Oruç tutacak olan kişiler ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan orucu bozan ve bozmayan durumları sorguluyor. Peki, orucu bozan/bozmayan durumlar nelerdir?
Orucu bozan ve bozmayan durumlar, 2024 Ramazan ayının gelmesine az bir zaman kalmasıyla birlikte sorgulanıyor. Oruç tutmanın temel unsurları yemek yememek, içecek içmemek ve cinsel ilişkiden uzak durmak yani kısaca nefsine hakim olmaktadır. Dalgınlıkla bir şey yiyen ve içen kişiler ise böyle durumlarda orucun bozulup bozulmadığını merak ediyor. İşte Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar.