Ramazan ayı öncesi gündemde: Orucu bozan/bozmayan durumlar nelerdir? Diyanet açıkladı

Ramazan ayının gelmesine kısa bir zaman kala, oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar orucu bozan ve bozmayan durumları araştırmaya başladı. Oruç tutarken uzun süre aç ve susuz kalan birçok kişi bazen dalgınlıkla bir şeyler tüketebiliyor. Bunun gibi durumların ardından orucun bozulup bozulmadığı merak ediliyor. Oruç tutacak olan kişiler ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan orucu bozan ve bozmayan durumları sorguluyor. Peki, orucu bozan/bozmayan durumlar nelerdir?

Ramazan ayı öncesi gündemde: Orucu bozan/bozmayan durumlar nelerdir? Diyanet açıkladı - 1

Orucu bozan ve bozmayan durumlar, 2024 Ramazan ayının gelmesine az bir zaman kalmasıyla birlikte sorgulanıyor. Oruç tutmanın temel unsurları yemek yememek, içecek içmemek ve cinsel ilişkiden uzak durmak yani kısaca nefsine hakim olmaktadır. Dalgınlıkla bir şey yiyen ve içen kişiler ise böyle durumlarda orucun bozulup bozulmadığını merak ediyor. İşte Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar.

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Ramazan ayı öncesi gündemde: Orucu bozan/bozmayan durumlar nelerdir? Diyanet açıkladı - 2

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387).

Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Ramazan ayı öncesi gündemde: Orucu bozan/bozmayan durumlar nelerdir? Diyanet açıkladı - 3

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 238).

Ramazan ayı öncesi gündemde: Orucu bozan/bozmayan durumlar nelerdir? Diyanet açıkladı - 4

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32 [2380]; Tirmizî, Savm, 25 [720]) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/334-335; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/205).

Ramazan ayı öncesi gündemde: Orucu bozan/bozmayan durumlar nelerdir? Diyanet açıkladı - 5

EŞLERİN ORUÇLUYKEN SINIRI NE OLMALI?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30).

Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

Ramazan ayı öncesi gündemde: Orucu bozan/bozmayan durumlar nelerdir? Diyanet açıkladı - 6

ORUÇLUYKEN SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396).

Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

Ramazan ayı öncesi gündemde: Orucu bozan/bozmayan durumlar nelerdir? Diyanet açıkladı - 7

AĞDA VEYA EPİLASYON YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

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