Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri)

2023 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini takvimiyle birlikte belirlendi. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek.
Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 3 gün tatil olacak.