Recep ayı ne zaman bitiyor? İşte 2024 Recep ayı bitiş tarihi

RECEP AYININ ÖNEMİ

Üç aylar içerisinde ilk olarak recep ayı idrak edilecek. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandili de bulunuyor. Üç aylarda oruç tutmak, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yerine getiriliyor.