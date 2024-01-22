Recep ayı ne zaman bitiyor? İşte 2024 Recep ayı bitiş tarihi
Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının biteceği tarih, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Recep ayı ne zaman bitiyor?
İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başladı. Recep ayı ile başlayan bu manevi atmosfer, Şaban ayı ile devam edecek. İşte, Recep ayı bitiş tarihi...