Recep ayı ne zaman bitiyor? İşte 2024 Recep ayı bitiş tarihi

Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının biteceği tarih, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Recep ayı ne zaman bitiyor?

Recep ayı ne zaman bitiyor? İşte 2024 Recep ayı bitiş tarihi - 1

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başladı. Recep ayı ile başlayan bu manevi atmosfer, Şaban ayı ile devam edecek. İşte, Recep ayı bitiş tarihi...

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Recep ayı ne zaman bitiyor? İşte 2024 Recep ayı bitiş tarihi - 2

RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK?

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 12 Ocak günü Recep ayı ile başladı.

Üç ayların birinci ayı olan Recep, 10 Şubat 2024 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece sona erecek.

Recep ayı ne zaman bitiyor? İşte 2024 Recep ayı bitiş tarihi - 3

RECEP AYININ ÖNEMİ

Üç aylar içerisinde ilk olarak recep ayı idrak edilecek. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandili de bulunuyor. Üç aylarda oruç tutmak, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yerine getiriliyor.

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