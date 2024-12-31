Resimli Yeni Yıl Mesajları 2025: Anlamlı yılbaşı mesajları sevgiliye, aileye, arkadaşa ve kurumsal yeni yıl kutlama dilekleri

SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI

"Bu yılbaşını ayrı geçiriyoruz ama kalbim hep seninle. 2025’te birlikte geçireceğimiz daha güzel günleri hayal ediyorum. Seni çok seviyorum, mutlu yıllar sevgilim!"



"Mesafeler olsa da, sevgimiz hep bizimle. Yeni yıl, bize kavuşma anlarımızı getirsin. Seni her şeyden çok seviyorum, mutlu yıllar!"



"Bir yılı daha seninle karşılıyorum,

Aşk dolu kalbim hep seninle atıyor.

Yeni yıl, sevgimizle büyüsün,

Her günün bana armağan sevgilim

"Seninle her yıl daha güzel, daha anlamlı. 2025’te de kahkahalarımız eksik olmasın, çılgın anılarımız çoğalsın. Seni seviyorum, mutlu yıllar!"



"Bu yıl da en büyük hedefim seni daha fazla güldürmek, daha fazla sevmek. Hazır ol sevgilim, 2025 bizim yılımız olacak. Nice mutlu yıllara!"