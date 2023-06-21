Rezidansta işkencede 3 kişi için 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istendi

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 8 Nisan 2022 günü meydana gelen olayda, Murat Demirci bir süre flört ettiği Demet Aydın ile buluşarak otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci’nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İddiaya göre iki kadın, Demet Aydın’ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Bir rezidana götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Aydın, üç kişinin elinden kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Murat Demirci, Sara Demir ve Tuğba Demirci ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Üç ismin, aynı gün Murat Demirci’nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya’ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç kişi hakkında ayrıca Demet Aydın’a yönelik işkence iddiasıy nedeniyle de tutuklama kararı çıkarıldı.