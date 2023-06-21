Rezidansta işkencede 3 kişi için 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istendi

Konya’nın Selçuklu ilçesinde eski sevgilisi Demet Aydın’ı kaçırıp rezidansta işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan Murat Demirci ile nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci için savcı mütalaasını açıkladı. Savcı üç isim için de 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istedi.

Rezidansta işkencede 3 kişi için 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istendi - 1

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 8 Nisan 2022 günü meydana gelen olayda, Murat Demirci bir süre flört ettiği Demet Aydın ile buluşarak otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci’nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İddiaya göre iki kadın, Demet Aydın’ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Bir rezidana götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Aydın, üç kişinin elinden kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Murat Demirci, Sara Demir ve Tuğba Demirci ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Üç ismin, aynı gün Murat Demirci’nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya’ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç kişi hakkında ayrıca Demet Aydın’a yönelik işkence iddiasıy nedeniyle de tutuklama kararı çıkarıldı.

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Rezidansta işkencede 3 kişi için 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istendi - 2

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demet Aydın’a işkence iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuba Demirci hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Rezidansta işkencede 3 kişi için 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istendi - 3

Mahkeme heyeti 3'üncü duruşmada delillerin büyük oranda toplandığını belirterek, 3 kişinin tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak, tahliyelerine karar verdi. Sanıklar 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Demet Aydın, avukatları Furkan Avcı ve Mehmet Fatih Soylu ile sanıkların avukatları katıldı.

Rezidansta işkencede 3 kişi için 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istendi - 4

Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada 'birden fazla kişiyle nitelikli hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl, 'birden fazla kişiyle nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 6’şar ay, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl, 'mala zarar verme' suçundan 3'er yıl, 'tehdit ve hakaret' suçundan 2'şer yıl ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl olmak üzere toplamda her sanık için ayrı ayrı 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istedi.

Rezidansta işkencede 3 kişi için 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istendi - 5

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları ve kararını vermek için duruşmayı erteledi.

Rezidansta işkencede 3 kişi için 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istendi - 6

MERVE KAYA’YA İŞKENCEDEN CEZA ALDILAR

Sanıklar, Merve Kaya’ya yönelik eyleminden dolayı yargılandığı davada ise hapis cezası aldı.

Yargılama sürecinde adını 'Eda' olarak değiştiren Merve Kaya şikayetinden vazgeçti, ancak yargılama kamu davası olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

6 Nisan'da karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 3 sanığa 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'tehdit ve hareket' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'yağma' suçunu da 'kasten yaralama' olarak değerlendirip, 16 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Sanıklar, 'mala zarar verme' suçundan ise beraat etti.

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