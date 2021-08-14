Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi

Rize'de etkili olan şiddetli yağış Çayeli ilçesinde heyelanlara neden oldu. İlçeye bağlı Esendağ köyünde 3 katlı bir bina altındaki toprakla birlikte kayarak yıkılmadan yamaça sürüklendi.

İHA 14.08.2021 - 17:00 | Son Güncelleme : 14.08.2021 - 17:01

Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 1
Rize'nin Çayeli ilçesi meydana gelen heyelanda 3 katlı bina altındaki toprak ile birlikte sürüklenerek yan yattı.
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 2
Heyelan ilçeye bağlı Esendağ köyü Esnaflar mahallesinde meydana geldi.
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 3
Dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle mahallenin yolunda çökme meydana geldi.
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 4
Yolun hemen alt kısmında bulunan inşaat halindeki 3 katlı bina toprakla birlikte kayarak yan yattı.
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 5
Öte yandan inşaat halindeki evin sahibi olan Ahmet Kara'nın geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği öğrenildi.
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 6
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 7
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 8
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 9
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 10
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 11
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 12
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 13
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 14
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 15
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi - 16

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