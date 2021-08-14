Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi

Rize'de etkili olan şiddetli yağış Çayeli ilçesinde heyelanlara neden oldu. İlçeye bağlı Esendağ köyünde 3 katlı bir bina altındaki toprakla birlikte kayarak yıkılmadan yamaça sürüklendi. Rize'nin Çayeli ilçesi meydana gelen heyelanda 3 katlı bina altındaki toprak ile birlikte sürüklenerek yan yattı. Heyelan ilçeye bağlı Esendağ köyü Esnaflar mahallesinde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle mahallenin yolunda çökme meydana geldi. Yolun hemen alt kısmında bulunan inşaat halindeki 3 katlı bina toprakla birlikte kayarak yan yattı. Öte yandan inşaat halindeki evin sahibi olan Ahmet Kara'nın geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği öğrenildi.