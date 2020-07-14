Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

DHA 14.07.2020 - 17:12
Doğu Karadeniz'de özellikle Rize'yi kısa sürede felç eden şiddetli yağışın ardından bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor.
Çayeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanda felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.
Sel sularınında yaralanan 10 kişinin de tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam ediyor.
Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selzedelere destek olacaklarını belirtti.
Çalışkan, ''Rize dün 271 kg yağış aldı. Bu rakam ile 91 yıllık yağış rekoru kırıldı. En son 1929 yılında yine Temmuz ayında 244 kg yağış almıştı'' dedi.