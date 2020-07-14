Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Şiddetli yağışa teslim olan Rize'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde iki kişi hayatını kaybetti. Özellikle Çayeli ilçesinde büyük yıkımlara neden olan sel sularının oluşturduğu hasar ve tespit çalışmaları bölgede sürüyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Rize'deki yağışlara ilişkin ''91 yılın rekoru kırıldı'' dedi.

DHA 14.07.2020 - 17:12

Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 1

Doğu Karadeniz'de özellikle Rize'yi kısa sürede felç eden şiddetli yağışın ardından bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 2

Çayeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanda felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

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Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 3

Sel sularınında yaralanan 10 kişinin de tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam ediyor.

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Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 4

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selzedelere destek olacaklarını belirtti.

Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 5

91 YILIN YAĞIŞ REKORU

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, dün Rize'de etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin 91 yıldır sonra yağış rekoru kırıldı dedi.
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 6

Çalışkan, ''Rize dün 271 kg yağış aldı. Bu rakam ile 91 yıllık yağış rekoru kırıldı.  En son 1929 yılında yine Temmuz ayında 244 kg yağış almıştı'' dedi.

Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 7
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 8
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 9
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 10
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 11
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 12
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 13
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 14
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 15
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 16
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 17
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 18
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 19
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 20
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 21
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 22
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 23
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 24
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 25
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 26
Rize'deki sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 27

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