Röntgenci kabusu: Her gece pencereye gelip genç kızı taciz ediyor
Denizli'de bir röntgenci, üniversiteli genç kızın kabusu oldu. Tacizcinin, yaklaşık 2 ay boyunca her gece pencerenin önüne gelerek genç kızın odasını izlediği tespit edildi. Genç kız, 3 yıldır yaşadığı evden taşınmak zorunda kaldı. Kamera kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde bulunan bir apartta kalan Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan S.Y. (20), iddiaya göre pencereden kendisini izleyen bir kişiyi görünce paniğe kapılarak, durumu ailesine haber verdi. Sonrasında apart sahibinden yardım isteyen genç kız, güvenlik kameralarını incelediklerinde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.