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Röntgenci kabusu: Her gece pencereye gelip genç kızı taciz ediyor

Denizli'de bir röntgenci, üniversiteli genç kızın kabusu oldu. Tacizcinin, yaklaşık 2 ay boyunca her gece pencerenin önüne gelerek genç kızın odasını izlediği tespit edildi. Genç kız, 3 yıldır yaşadığı evden taşınmak zorunda kaldı. Kamera kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Röntgenci kabusu: Her gece pencereye gelip genç kızı taciz ediyor - 1

Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde bulunan bir apartta kalan Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan S.Y. (20), iddiaya göre pencereden kendisini izleyen bir kişiyi görünce paniğe kapılarak, durumu ailesine haber verdi. Sonrasında apart sahibinden yardım isteyen genç kız, güvenlik kameralarını incelediklerinde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Röntgenci kabusu: Her gece pencereye gelip genç kızı taciz ediyor - 2

ÇAREYİ TAŞINMAKTA BULDU

Bir kişinin yaklaşık 2 ay boyunca hemen hemen her gece, pencerenin önüne gelerek perdede kalan boşluktan genç kızın odasını izlediği tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını ev sahibiyle birlikte karakola teslim eden genç kız, röntgenciden şikayetçi oldu. Yaşadığı korku nedeniyle uyuyamaz hale gelen S.Y., çareyi evden taşınmakta buldu.

Röntgenci kabusu: Her gece pencereye gelip genç kızı taciz ediyor - 3

Kamera kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Röntgencinin yaklaşık 2 ay devam eden tacizleri, apartın güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Röntgenci kabusu: Her gece pencereye gelip genç kızı taciz ediyor - 4

BİRİLERİ GELİNCE PANİĞE KAPILMIŞ

Her gece S.Y.’nin kaldığı zemin kattaki dairenin önüne gelen tacizcinin, pencereye yaklaşarak içeriyi izlediği, yoldan birileri geçince panikle uzaklaşarak sonra tekrar gelip izlemeye devam ettiği anlar görüntülerde yer aldı.

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