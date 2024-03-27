Röntgenci kabusu: Her gece pencereye gelip genç kızı taciz ediyor

Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde bulunan bir apartta kalan Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan S.Y. (20), iddiaya göre pencereden kendisini izleyen bir kişiyi görünce paniğe kapılarak, durumu ailesine haber verdi. Sonrasında apart sahibinden yardım isteyen genç kız, güvenlik kameralarını incelediklerinde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.