Saatlerce işkence yapıp kayda aldılar (Müzik eşliğinde dövüp, kulağını kesmekle tehdit ettiler)
Bursa’da Cengiz B. isimli kişi, aralarında araç kiralama nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen iki kişinin saatler süren işkencesine maruz kaldı. Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar isimli saldırganlar, Cengiz B.’yi kulağını kesmekle tehdit edip, müzik eşliğinde saatlerce dövdü. İkilinin arkadaşı olduğu belirtilen Muzaffer Veysioğlu ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Üç kişi hakkında 20’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Bursa’da bir kişi aralarında araç kiralama nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen 3 kişinin işkencesine maruz kaldı.
Bursa'da inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Cengiz B., geçen aralık ayında Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar'ın işlettiği oto kiralama işletmesinden araç kiraladı. Cengiz B., günü bitince aracı teslim etti.
Cengiz B. ile Karalar ve Uçar arasında, araçla kaza yaptığı iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete döndü. Karalar ve Uçar, Cengiz B. ile ortak arkadaşları olan Yunus Emre K.'den buluşma sağlamalarını istedi.