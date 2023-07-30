Saatlerce işkence yapıp kayda aldılar (Müzik eşliğinde dövüp, kulağını kesmekle tehdit ettiler)

KULAĞINI KESMEKLE TEHDİT ETTİ

Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar, ofislerine getirdikleri Cengiz B.'yi kulağını kesmekle tehdit edip, dövdü. Karalar ve Uçar, Cengiz B.'nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, Muzaffer Veyisoğlu o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Müzik açarak bir süre Cengiz B.'yi döven Karalar ve Uçar, Cengiz B.'nin cebindeki bin 300 lirayı da aldı. Saatlerce şiddete maruz kalan Cengiz B. ise bayıldı.