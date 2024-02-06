Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne? 2024 Ramazan'ın habercisi Şaban ayı için tarih belli oldu
Şaban ayının ne zaman başlayacağı, üç aylar takvimini sorgulayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Recep ayıyla birlikte başlayan üç aylar, Şaban ve Ramazan ayıyla birlikte sürecek. İslam alemi için önemli aylar arasında yer alan Şaban ayı ise Ramazan ayının habercisi olarak tanımlanıyor. Peki, 2024 Şaban ayı ne zaman başlayacak, önemi ne?
2024 Şaban ayının başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar başladı. Üç ayların en kıymetli aylarından birisi olan Şaban ayı, ibadetlerin en çok yapıldığı aylar arasında yer alır. İslam'da bu ayda ibadet eden ve oruç tutanların günahlarından temizleneceğine inanılır. Peki, 2024 Şaban ayı ne zaman idrak edilecek?