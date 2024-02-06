Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne? 2024 Ramazan'ın habercisi Şaban ayı için tarih belli oldu

Şaban ayının ne zaman başlayacağı, üç aylar takvimini sorgulayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Recep ayıyla birlikte başlayan üç aylar, Şaban ve Ramazan ayıyla birlikte sürecek. İslam alemi için önemli aylar arasında yer alan Şaban ayı ise Ramazan ayının habercisi olarak tanımlanıyor. Peki, 2024 Şaban ayı ne zaman başlayacak, önemi ne?

Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne? 2024 Ramazan'ın habercisi Şaban ayı için tarih belli oldu - 1

2024 Şaban ayının başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar başladı. Üç ayların en kıymetli aylarından birisi olan Şaban ayı, ibadetlerin en çok yapıldığı aylar arasında yer alır. İslam'da bu ayda ibadet eden ve oruç tutanların günahlarından temizleneceğine inanılır. Peki, 2024 Şaban ayı ne zaman idrak edilecek?

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Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne? 2024 Ramazan'ın habercisi Şaban ayı için tarih belli oldu - 2

2024 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimi sonrasında Şaban ayının başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Üç ayların birinci ayı olan Recep, 10 Şubat 2024 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece sona erecek. 11 Şubat 2024'te ise Şaban ayı başlayacak.

Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne? 2024 Ramazan'ın habercisi Şaban ayı için tarih belli oldu - 3

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne? 2024 Ramazan'ın habercisi Şaban ayı için tarih belli oldu - 4

ŞABAN AYI İBADETLERİ

Şaban ayında yapılması gereken ibadetler şu şekilde;

- Nafile ve kaza namazlarını kılmak

- Sağlık açısından elverişli olan kişiler için oruç tutmak

- İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda sadaka vermek

- Tövbe etmek

- Allah'a şükür etmek

- Bol miktarda zikir çekmek

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