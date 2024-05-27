Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum

Sağlık Bakanlığı kontenjan ve kadro sayıları geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaç doğrultusunda belirlenen kadro ve branşlar doğrultusunda alımlar yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum - 1

Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum - 2

Buna göre; Yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum - 3

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaç doğrultusunda belirlenen kadro ve branşlar sonrasında, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? 

Başvuru sürecinin ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzu ile birlikte başlaması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzunda son başvuru tarihi, adayların yerine getirmesi gereken özel-genel şartlar, eğitim, yaş ve sınav gibi kriterler yer alacak.

DAHA FAZLA GÖSTER