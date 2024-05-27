Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum
Sağlık Bakanlığı kontenjan ve kadro sayıları geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaç doğrultusunda belirlenen kadro ve branşlar doğrultusunda alımlar yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.