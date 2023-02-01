Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saate dikkat!

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURMALI?

Ailelerin Strep-A enfeksiyonunun gelişimini önlemek ve kontrol altına almak için bazı belirtileri dikkate alması önem taşıyor.



Buna göre, çocukta ani başlayan ateş ve boğaz ağrısı varsa ancak viral enfeksiyonu düşündürecek hapşırık, öksürük ve burun akıntısı gibi şikayetleri bulunmuyorsa, ağrı kesici ve ateş düşürücüye karşın ateşi düşmüyor ve kötüye gidiyorsa, normalden az besleniyor, sıvı almıyorsa, vücudunda yayılan kızarıklık ve döküntüler oluşuyorsa aile hekimine ve hastaneye başvurulması gerekiyor.



Ayrıca 38 derece ve üzerinde ateşi olan 3 ayın altındaki bebekler ile 39 veya daha yüksek ateşi olan 3 aydan büyük bebeklerin de mutlaka doktora götürülmesi öneriliyor.