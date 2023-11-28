Sahil Yolu’nda ağaç devrildi, trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul Bakırköy’de rüzgarın da etkisiyle devrilen ağaç, Sahil Yolu’nda trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu. Devrilen ağaç nedeniyle Zeytinburnu yönünde trafik tek şeride düştü. Ekiplerin çalışmasıyla yolda trafik akışı normale döndü.
İstanbul Bakırköy’de şiddetli rüzgar ağacın devrilmesine neden oldu.
Olay, Ataköy Rauf Orbay Caddesi’nde Zeytinburnu yönünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.Rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki ağaç yola devrildi.