Sahil Yolu’nda ağaç devrildi, trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Bakırköy’de rüzgarın da etkisiyle devrilen ağaç, Sahil Yolu’nda trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu. Devrilen ağaç nedeniyle Zeytinburnu yönünde trafik tek şeride düştü. Ekiplerin çalışmasıyla yolda trafik akışı normale döndü.

Sahil Yolu’nda ağaç devrildi, trafik yoğunluğu oluştu - 1

İstanbul Bakırköy’de şiddetli rüzgar ağacın devrilmesine neden oldu.

Olay, Ataköy Rauf Orbay Caddesi’nde Zeytinburnu yönünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki ağaç yola devrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahil Yolu’nda ağaç devrildi, trafik yoğunluğu oluştu - 2

3 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe kapandı.

Yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler tek şeritten kontrollü olarak geçiş sağladı.
Sahil Yolu’nda ağaç devrildi, trafik yoğunluğu oluştu - 3

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motorlu testere yardımıyla ağacı kesti.

Sahil Yolu’nda ağaç devrildi, trafik yoğunluğu oluştu - 4

Ağacın devrildiği sırada yoldan araçların geçmemesi olası bir kazanın önüne geçti.

Sahil Yolu’nda ağaç devrildi, trafik yoğunluğu oluştu - 5

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu ağaç bulunduğu yerden kaldırılırken, trafik akışı da normale döndü.

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