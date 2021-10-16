Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 08:58 | Son Güncelleme : 16.10.2021 - 12:49
İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolunun 31. kilometresi Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Otobüsün yedek şoförü Mustafa Kurbetoğlu, İstanbul'dan Trabzon'un Şalpazarı ilçesine gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, saati dolunca direksiyona diğer şoför arkadaşının geçtiğini söyledi.