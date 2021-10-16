Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı

İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolunun 31. kilometresi Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi.