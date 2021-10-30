Sanayi atık suları arıtılıp Marmara Denizi'ne deşarj edilmeye başlandı

Arıtma tesisinin bölgenin en iyi ve en modern arıtma tesisi olduğunu ifade eden Hız, "Atık su arıtma tesisimiz 11 kademeli bir arıtma tesisi olup fiziksel, kimyasal, ileri biyolojik arıtma ve çamur kurutma tesisinden oluşmaktadır. Bu özelliklerde Marmara Bölgesi'nin en iyi arıtma tesislerinden birisine sahibiz ve suyu çok iyi derecede arıttıktan sonra deşarj ediyoruz. Arıtma tesisinden çıkan arıtma çamurlarımızı da çamur kurutma ve susuzlaştırma ünitelerinden geçirdikten sonra ek yakıt olarak kullanılmak üzere çimento fabrikaları ve diğer yakma tesislerine satıyoruz, gelir elde ediyoruz" dedi.