Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı

"Tüm Türkiye şahit. Önden gönderdiği İlhan kardeşimiz, İlhan Hocamız gibi bir şehidimiz ve hamdolsun yine arkasından da milletine hizmette sınır tanımayan yine bir kardeşimiz Mustafa Varank... Tüm evlatlarından da Allah razı olsun. Kendisinden de Allah razı olsun. Ben şahsen Ali Haydar amcamızı rahatsızlığı döneminde de annemle aynı dönemde, aynı hastaneden tanıyorum. 84 yıllık hayatında hastanedeki haliyle bile etrafına ışık saçan, neşe saçan ve ümit dolu, umut dolu bir amcamız. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine tüm aileye başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum."