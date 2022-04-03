Şanlıurfa’da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı

Haberler - DHA 03.04.2022 - 21:57
Şanlıurfa’da, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan taşlı sopalı kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken 6 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, fırın önünde karşılaşan husumetli iki ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
İki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen kavgada, taraflar Şanlıurfa-Akçakale yolunu kapatıp birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sırasında ulaşıma kapanan yolda uzun araç konvoyu oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya karışan taraflara TOMA’dan taziyikli su sıkarak müdahale etti.
Jandarmanın sonlandırdığı kavgada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz de kavganın yaşandığı mahalleye giderek olayla ilgili bilgi aldı.
Jandarma kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.