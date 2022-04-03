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Şanlıurfa’da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde husumetli iki ailenin üyeleri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar yol kapatıp birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. 14 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Haberler - DHA 03.04.2022 - 21:57

Şanlıurfa’da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı - 1

’da, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan taşlı sopalı kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı - 2

Olay, akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, fırın önünde karşılaşan husumetli iki ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa’da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı - 3

İki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen kavgada, taraflar Şanlıurfa-Akçakale yolunu kapatıp birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Şanlıurfa’da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı - 4

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sırasında ulaşıma kapanan yolda uzun araç konvoyu oluştu.

Şanlıurfa’da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı - 5

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya karışan taraflara TOMA’dan taziyikli su sıkarak müdahale etti.

Şanlıurfa’da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı - 6

Jandarmanın sonlandırdığı kavgada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı - 7

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz de kavganın yaşandığı mahalleye giderek olayla ilgili bilgi aldı.

Şanlıurfa’da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı - 8

Jandarma kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı - 9
Şanlıurfa’da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı - 10
Şanlıurfa’da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı - 11

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