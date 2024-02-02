Santa Maria Kilisesi'nde saldırının ardından Kefaret Ayini
Sarıyer'de Tuncer Cihan'ın ölümüyle sonuçlanan terör örgütü DAEŞ saldırısının ardından ibadete kapatılan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde, Kefaret Ayini düzenlendi. Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Monsenyör Marek Solczynski, "Her cinayet hayatın kaynağı olan Allah'a karşı bir saygısızlık ve küfürdür. Bu nedenle kutsal suyla arındırma ve dualar sayesinde kilisenin arınmasını Allah'tan dilerim" dedi.
Sarıyer'deki Nativita di Santa Maria (Meryem Ana'nın Doğuşu) İtalyan Kilisesi, kutsal su saçılarak ve dualar okunarak takdis edilip yeniden ibadete açıldı.