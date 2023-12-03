Seçil Erzan Davası | Mesajlar tek tek ortaya çıkıyor: Şaka mı yapıyorsun Şeçil hanım?

Bankacı Seçil Erzan’ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı olaya ilişkin ayrıntıların önü arkası kesilmiyor. 3 milyon 200 bin dolar kaptıran eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, 75 bin dolar kaptıran Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Erzan'ın dava dosyasına giren cep telefonu ön inceleme raporunda, Çolak'ın, "Seçil hanım bekliyorum. 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz? Seçil Hanım?" dediği belirlendi.

Seçil Erzan Davası | Mesajlar tek tek ortaya çıkıyor: Şaka mı yapıyorsun Şeçil hanım? - 1

Futbol dünyasından birçok ismin yer aldığı gizli fon dolandırıcılığı davasında yeni mesajlar ortaya çıktı.

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Seçil Erzan Davası | Mesajlar tek tek ortaya çıkıyor: Şaka mı yapıyorsun Şeçil hanım? - 2

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan'ın "Yüksek gelirli fon" adı altında yaptığı vurguna para yatıran eskş Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak (Fotoğrafta), Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın Erzan'a 7 Nisan'da gönderdikleri mesajlar ortaya çıktı.

Seçil Erzan Davası | Mesajlar tek tek ortaya çıkıyor: Şaka mı yapıyorsun Şeçil hanım? - 3

Erzan'ın el koyulan cep telefonu üzerinde yapılan ön inceleme raporu dava dosyasında kendisine yer buldu. Vurgun, 7 Nisan'da bir şikayetçinin ihbarı üzerine ortaya çıkarken, Erzan 8 Nisan'da banka tarafından görevden el çektirildi, 10 Nisan'da da gözaltına alındı.

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Seçil Erzan Davası | Mesajlar tek tek ortaya çıkıyor: Şaka mı yapıyorsun Şeçil hanım? - 4

"ŞAKA MI YAPIYORSUN YA?"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 3 milyon 200 bin dolarla fona Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en fazla parayı kaptıran 3'üncü isim Emre Çolak'ın Erzan'a 7 Nisan'da, "Seçil Hanım bekliyorum 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Seçil Hanım?" şeklinde mesaj attığı belirlendi. Çolak'ın aynı gün saat 15.22'de ise Whatsapp üzerinden Seçil Erzan'ı aradığı ancak ulaşamadığı görüldü.

Seçil Erzan Davası | Mesajlar tek tek ortaya çıkıyor: Şaka mı yapıyorsun Şeçil hanım? - 5

"MUSLERA'NIN 1 MİLYON DOLARI BEKLİYOR"

Seçil Erzan'a para veren ve mağdur isimlerden bir tanesi de, 75 bin dolarını kaptıran Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın ve takımın da bir dönem tercümanlığını Musa Mert Çetin'indi. Çetin'in Erzan'a, "Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayır eylesin. 1 bekliyor biliyorsun (Muslera'nın 1 milyon doları beklediğini kastediyor). Aman daha azı olursa beni yorma hiç hayatta gitmem evine zaten o beni almaz. Herif telefonlarımı açmıyor. Sıkıldım zaten artık ne oluyorsa olur, onu durduracak bir kredim kalmadı" şeklinde veryansın ettiği belirlendi.

Seçil Erzan Davası | Mesajlar tek tek ortaya çıkıyor: Şaka mı yapıyorsun Şeçil hanım? - 6

Mesajda, "İftardan sonra sendeyim parayla dedim. Zaten aksi olursa görürsün ne olacağını dedi. Seçil ben iftarı yapıp direkt sana gelirim. Seço neredesin cebin kapalı? Sen bunu bize nasıl yaparsın ya? Ne oldu senin Allah korkuna" dedi.

Seçil Erzan Davası | Mesajlar tek tek ortaya çıkıyor: Şaka mı yapıyorsun Şeçil hanım? - 7

Yine Çetin'in öğlen 15.03'te Erzan'ı aradığı ancak aramanın cevapsız bırakıldığı saptandı.

Erzan'ın ifadelerinde, "Ayhan Akman'a hiçbir borcum bulunmamaktadır. Aksine kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı" dediği Ayhan Akman'ın mesajları da dosyada yer aldı.

Seçil Erzan Davası | Mesajlar tek tek ortaya çıkıyor: Şaka mı yapıyorsun Şeçil hanım? - 8

"BEN ARTIK BU İŞİ SORACAĞIM"

Akman, 7 Nisan Cuma günü, "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun" dediği, Erzan'ın bu mesaja herhangi bir cevap vermediği görülürken, Akman'ın 3 gün sonra, Erzan'ın gözaltına alındığı tarih olan 10 Nisan'da bir daha mesaj atarak, "Aramayı düşünüyor musun beni" şeklinde sitemli bir mesaj attığı ancak buna da cevap alamadığı görüldü.

Seçil Erzan Davası | Mesajlar tek tek ortaya çıkıyor: Şaka mı yapıyorsun Şeçil hanım? - 9

Cep telefonunun ön inceleme raporuna göre Erzan, özellikle Whatsapp görüşmelerinin çoğunluğunun silindiği, gerçekleşen konuşmalarda Erzan genellikle para aldığı isimlerden süre istedi, oyaladı. Karşı taraftan gelen mesajlara ve aramalara çoğu zaman cevap vermediği vurgulandı.

Seçil Erzan Davası | Mesajlar tek tek ortaya çıkıyor: Şaka mı yapıyorsun Şeçil hanım? - 10
Seçil Erzan Davası | Mesajlar tek tek ortaya çıkıyor: Şaka mı yapıyorsun Şeçil hanım? - 11
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