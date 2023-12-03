Seçil Erzan Davası | Mesajlar tek tek ortaya çıkıyor: Şaka mı yapıyorsun Şeçil hanım?
Bankacı Seçil Erzan’ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı olaya ilişkin ayrıntıların önü arkası kesilmiyor. 3 milyon 200 bin dolar kaptıran eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, 75 bin dolar kaptıran Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Erzan'ın dava dosyasına giren cep telefonu ön inceleme raporunda, Çolak'ın, "Seçil hanım bekliyorum. 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz? Seçil Hanım?" dediği belirlendi.
Futbol dünyasından birçok ismin yer aldığı gizli fon dolandırıcılığı davasında yeni mesajlar ortaya çıktı.