Denizbank'tan yeni açıklama: Gizli fona para böyle teslim edildi
Bankacı Seçil Erzan’ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı olaya ilişkin Denizbank’tan yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, dün ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarının, olayın bir bölümünü yansıttığı belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin geniş halinin paylaşıldığı açıklamada; bir hesap sahibinin, şubedeki 2 milyon 490 bin dolar parasını imza karşılığı çektiği, sonrasında ise Erzan’ın getir-götür işini yapan kişiye teslim ettiği ifade edildi.
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