Seçimde nasıl oy kullanacaksınız? (5 adımda oy verme rehberi)
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor. İşter 5 adımda oy kullanma rehberi...
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24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde vatandaş oyunu nasıl kullanacak? Sandık başında dikkat etmeniz gerekenleri sizin için derledik.
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Öncelikle nerede oy kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilir.
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İşte 5 adımda oy verme işlemi...
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1- Sandık başında oy kullanmadan önce kimlik belgenizi sandık kurulu görevlisine vermeniz gerekiyor. Görevli, sandık seçmen listesinde adınızı bulacak ve kimlik belgilerinizi kontrol edecek.
Daha sonra size sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarfı ile birlikte cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine ait iki ayrı birleşik oy pusulası ve EVET/TERCİH mührü verilecek.
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2- Oy verme kabinine girerek tercih ettiğiniz cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basın.
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3- Mührün kurumasını bir müddet bekledikten sonra oy pusulalarını yazılı alan dışa gelecek şekilde ayrı ayrı katlayıp aynı zarfa koymanız gerekiyor.
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4- Oy kabininden çıkarak zarfı sandığa atın. EVET/TERCİH mührünü sandık kuruluna teslim edin.
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5- Sandık seçmen listesinde isminizin karşısına imzanızı attıktan sonra kimlik kartınızı görevlilerden teslim alabilirsiniz.
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Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.