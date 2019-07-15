Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

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Ankara'dan gelen Veysel Uğurlu, 3 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamadığını belirterek, "Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın. Bu millet ezelden beri dik durdu, dik durmaya da devam edecek. Karşımızdaki FETÖ de olsa PKK da olsa bu millete boyunduruk vuramayacak, Allah'ın izniyle bu devleti bölemeyecek" diye konuştu.