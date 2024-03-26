Seyitgazi Belediyesi hangi partide? Seyitgazi Belediye başkanı kimdir? Seyitgazi Belediye başkan adayları

SEYİTGAZİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Seyitgazi Belediyesi Başkanı Uğur Tepe Kimdir?

Uğur Tepe, 5 Mayıs 1976 yılında Eskişehir, Kırka’ da doğmuştur. Öğretmen, Siyasetçi ve Seyitgazi Belediye Başkanı’dır.



İlkokul ve ortaokul öğrenimini Kırka ’da, lise öğrenimini ise Eskişehir Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ‘Elektronik’ bölümde tamamlamıştır. Üniversite öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünde tamamlayarak 1998 yılında mezun olmuştur.



Meslek hayatına Eskişehir Gelişim Kolejinde "Bilgisayar Öğretmeni" olarak başlamıştır. Bu süreçte Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri alanında yüksek lisans eğitimini almıştır.



2004 yılında Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Öğretmeni olarak atanmıştır. Bir süre Bilgisayar Öğretmenliği yaptıktan sonra Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanına geçiş yapmıştır. Bu süreçte yazmış olduğu Leonardo da Vinci Mesleki Eğitimi Geliştirme projesi başarılı olmuş ve 1 ay Almanya’da yaşamıştır.



Eğitimciliğin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif üyeliği vardır ve yöneticilik yapmıştır.



Kırkalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ( 2004-2019)



Eskişehir Bilişim Derneği ( 2004- ..)



1988 yılında lisanslı olarak Kırka Boraks Spor Kulübünde futbol hayatına başlamıştır.



1991-2013 yılları arasında Kırka Belediyesi Spor Kulübünde amatör olarak futbol oynamıştır.



Sosyal mücadele ruhuna sahip olan Uğur Tepe, çevresinin de teşviki ile ‘Daha Güzel ve Yaşanabilir Bir Seyitgazi’ için 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Seyitgazi Belediye Başkan Adayı olmuştur, kazanmıştır ve hala devam etmektedir.



Evli ve 2 çocuk babasıdır.Uğur Tepe, 5 Mayıs 1976 yılında Eskişehir, Kırka’ da doğmuştur.



Öğretmen, Siyasetçi ve Seyitgazi Belediye Başkanı’dır.



İlkokul ve ortaokul öğrenimini Kırka ’da, lise öğrenimini ise Eskişehir Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ‘Elektronik’ bölümde tamamlamıştır. Üniversite öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünde tamamlayarak 1998 yılında mezun olmuştur.



Meslek hayatına Eskişehir Gelişim Kolejinde ‘Bilgisayar Öğretmeni’ olarak başlamıştır. Bu süreçte Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri alanında yüksek lisans eğitimini almıştır.



2004 yılında Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Öğretmeni olarak atanmıştır. Bir süre Bilgisayar Öğretmenliği yaptıktan sonra Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanına geçiş yapmıştır. Bu süreçte yazmış olduğu Leonardo da Vinci Mesleki Eğitimi Geliştirme projesi başarılı olmuş ve 1 ay Almanya’da yaşamıştır.



Eğitimciliğin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif üyeliği vardır ve yöneticilik yapmıştır.



Kırkalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ( 2004-2019)



Eskişehir Bilişim Derneği ( 2004- ..)



1988 yılında lisanslı olarak Kırka Boraks Spor Kulübünde futbol hayatına başlamıştır.



1991-2013 yılları arasında Kırka Belediyesi Spor Kulübünde amatör olarak futbol oynamıştır.



Sosyal mücadele ruhuna sahip olan Uğur Tepe, çevresinin de teşviki ile ‘Daha Güzel ve Yaşanabilir Bir Seyitgazi’ için 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Seyitgazi Belediye Başkan Adayı olmuştur, kazanmıştır ve hala devam etmektedir.



Evli ve 2 çocuk babasıdır.