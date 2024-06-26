Sıcak bitti çekirge başladı! Trakya'nın "sarı gelini" tehlikede!
Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, son 70 yılın en kurak kışının yaşandığı Edirne'de ayçiçeğinin son yağışlarla sıcaklık stresini yendiğini belirterek, çekirge tehlikesine dikkat çekti. Kaya, "Küresel ısınma çerçevesinde bu yıl son 70 yılın en sıcak kışlarından birini yaşadık. Bu tür sıcaklıklar zararlıların yok olmasını önlüyor" dedi.
Trakya'da üreticinin "sarı gelin" olarak adlandırdığı ayçiçeği, tarlaları sarıya boyarken, sıcaklık stresini şimdilik yenen ürün, bazı tarlalarda görülen çekirge tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor.