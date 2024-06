Sıcak bitti çekirge başladı! Trakya'nın "sarı gelini" tehlikede!

"BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM"

Üretici Mücahit Candar da “Buğdayların biçilmesiyle birlikte gölge arayan çekirgeler ayçiçekleri yeşil olduğu için onun gölgesinde saklanıyor. Doğal olarak yeşil ayçiçeklerinin yapraklarını yiyerek beslenmelerini devam ettiriyorlar. Muhakkak verim kaybı yaşayacağız. Bir sene tırtıl, bir sene çekirge belirli bölgelerde bir şeyler ortaya çıkıyor. Biz çiftçi olarak ekiyoruz, biçiyoruz ama mühendislik olarak teknik açıdan bilgimiz yok. Tarlada varsa biz onunla mücadele etmeye devam ediyoruz. İnşallah daha da artmaz, temennimiz o yönde. Her taraf olmasa da şu an da kısmen çekirge istilası söz konusu. Bunun için bir an önce çözüm bulunması lazım" dedi.