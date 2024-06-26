Sıcak bitti çekirge başladı! Trakya'nın "sarı gelini" tehlikede!

"SIKLIKLA ÜRÜNLERİNİ KONTROL ETMELİLER"

Çiftçilerin, üründeki zarar oranına mutlaka dikkat etmesi gerektiğini belirten Kaya, "Önemli olan zarar miktarının oranı. Yani yüzde kaç zarar yapmışlar? Çünkü dolu da biliyorsunuz yapraklara geldi. Şu an çiçeklenme döneminde. Yüzde kaçı yenmiş veya tarlada olan popülasyon ne kadar? Bu durum ilaçlamaya veya herhangi bir uygulamaya değecek mi? Çünkü ekonomik anlamda da bir zarar eşiği söz konusu burada. Tarlaya girecek, dron kiralayacak. Şu anda zaten başka şeyde bir ilaç atma imkanı yok. Bunları dikkate alsınlar. Burada önemli olan ekonomik zarar eşiği. Birim alanında ne kadar çekirge var ve ne kadar bunlar zarar yapıyor? Tarladaki popülasyon ne kadar? Çünkü çekirge çok fazla miktarda çok hızlı şekilde yeşil yaprakları yok eden bir zararlı. O yüzden sıklıkla bunu kontrol etmelerini özellikle tavsiye ediyorum" diye konuştu.