"Silahımı denemek istedim" bahanesiyle kurşun yağdırdı
İstanbul Taksim’de sokakta dolaşan alkollü 3 kişiden biri, işyerine silahla kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken Bağcılar’da yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Toplamda 51 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelilerden ateş açan saldırganın ifadesinde "Silahı denemek istedim." dediği ortaya çıktı.
Beyoğlu Taksim semti Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde akşam saatlerinde semte gelen 3 şüpheli, sokaklarda dolaşmaya başladı.
Bir tekel bayine giren şüpheliler buradan alkol satın aldı. Sokaklarda dolaşmaya devam eden şüphelilerden biri, kepengi kapalı olan bir işyerine silahla ateş açtı.