"Silahımı denemek istedim" bahanesiyle kurşun yağdırdı

İstanbul Taksim’de sokakta dolaşan alkollü 3 kişiden biri, işyerine silahla kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken Bağcılar’da yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Toplamda 51 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelilerden ateş açan saldırganın ifadesinde "Silahı denemek istedim." dediği ortaya çıktı.

"Silahımı denemek istedim" bahanesiyle kurşun yağdırdı - 1

Beyoğlu Taksim semti Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde akşam saatlerinde semte gelen 3 şüpheli, sokaklarda dolaşmaya başladı.

Bir tekel bayine giren şüpheliler buradan alkol satın aldı. Sokaklarda dolaşmaya devam eden şüphelilerden biri, kepengi kapalı olan bir işyerine silahla ateş açtı.

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"Silahımı denemek istedim" bahanesiyle kurşun yağdırdı - 2

KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırı sonrası 3 kişi koşarak sokaktan uzaklaşırken o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından sabah saatlerine işyerine gelen sahibi, kepenkteki kurşun izlerini görünce kamera görüntülerini incelemeye aldı.

"Silahımı denemek istedim" bahanesiyle kurşun yağdırdı - 3

Bir şüphelinin ateş açıp kaçtığını gören işyeri sahibi, emniyete giderek şikayette bulundu.

"Silahımı denemek istedim" bahanesiyle kurşun yağdırdı - 4

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay günü saat 23.00 sıralarında bir tekel bayisine gelip alkol aldıkları, ardından sokaklarda dolaştıkları ve semtten ayrılırken sokaktaki işyerine ateş açtıklarını tespit etti.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerden birinin Hakan A. (31) olduğu tespit edildi. 

"Silahımı denemek istedim" bahanesiyle kurşun yağdırdı - 5

Şahsın Bağcılar’daki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Silahımı denemek istedim" bahanesiyle kurşun yağdırdı - 6

"SİLAHIMI DENEMEK İSTEDİM"

Şüpheli, kendisinin o gün alkollü olduğunu ve olayı gerçekleştiren Cengiz K. (26) diğer kişinin de Şahin G. (37) olduğunu itiraf etti.

Bu iki şahısta Bağcılar’daki evlerinde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şahsın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. İşyerine ateş açan Cengiz K.‘nın ise sözlü ifadesinde “Silahımı denemek istedim.” dediği öğrenildi.

"Silahımı denemek istedim" bahanesiyle kurşun yağdırdı - 7

Adliyeye sevk edilen ve toplamda 51 adet suç kaydı ortaya çıkan şahıslardan Cengiz K., “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” ve “mala zarar vermek” suçlarından tutuklandı. Diğer iki şahıs ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Ayrıca olayda kullanılan silaha da el konuldu.

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