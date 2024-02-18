"Silahımı denemek istedim" bahanesiyle kurşun yağdırdı

"SİLAHIMI DENEMEK İSTEDİM"

Şüpheli, kendisinin o gün alkollü olduğunu ve olayı gerçekleştiren Cengiz K. (26) diğer kişinin de Şahin G. (37) olduğunu itiraf etti.

Bu iki şahısta Bağcılar’daki evlerinde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şahsın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. İşyerine ateş açan Cengiz K.‘nın ise sözlü ifadesinde “Silahımı denemek istedim.” dediği öğrenildi.