Şilili hırsızlardan Ümraniye’de banka önünde akılalmaz tuzak

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Şili uyruklu iki hırsız, bir bankaya para yatırmak için gelen E.E.’nin aracının lastiğini patlattı. Aracının lastiğinin patladığını gören E.E., bankaya girmeden önce lastiği değiştirmek istedi. E.E.’nin lastikle ilgilenmesini fırsat bilen hırsızlardan biri, aracın arka koltuğundaki para dolu çantayı alıp, kendisini bekleyen otomobille kaçtı. Şilili iki hırsız, Fatih’te yakalandı.

Şilili hırsızlardan Ümraniye’de banka önünde akılalmaz tuzak - 1

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Şili uyruklu iki hırsız, bir aracın içindeki 200 bin lirayı çaldı.

Olay, Ümraniye’de, 7 Kasım Salı günü yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şilili hırsızlardan Ümraniye’de banka önünde akılalmaz tuzak - 2

Bankaya para yatırmak için gelen E.E., otomobilinin lastiğinin patladığını gördü.

Bankaya girmeden önce lastiği değiştirmek için bir süre uğraşan E.E., otomobilde, içinde 200 bin lira bulunan çantasının çalındığını fark ederek polise başvurdu.
Şilili hırsızlardan Ümraniye’de banka önünde akılalmaz tuzak - 3

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, E.E.’nin otomobilin patlayan lastiğini değiştirmeye çalıştığı sırada, sol arka kapıya yaklaşan bir kişinin içinde para bulunan çantayı alarak uzaklaştığı, daha sonra kendisini bekleyen suç ortağının kullandığını otomobile bindiğini gördü.

Şilili hırsızlardan Ümraniye’de banka önünde akılalmaz tuzak - 4

FATİH’TE YAKALANDILAR

Polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şili uyruklu şüpheliler Fabian O.P.G. ile Patricio E.R.V., Fatih’te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şilili hırsızlardan Ümraniye’de banka önünde akılalmaz tuzak - 5

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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