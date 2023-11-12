Şilili hırsızlardan akılalmaz tuzak kamerada
İstanbul Ümraniye'de Şili uyruklu iki hırsız, bir bankaya para yatırmak için gelen E.E.'nin aracının lastiğini patlattı. Aracının lastiğinin patladığını gören E.E., bankaya girmeden önce lastiği değiştirmek istedi. E.E.'nin lastikle ilgilenmesini fırsat bilen hırsızlardan biri, aracın arka koltuğundaki para dolu çantayı alıp, kendisini bekleyen otomobille kaçtı. Şilili iki hırsız, Fatih’te yakalandı. O anlar böyle görüntülendi.
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