SON DAKİKA | Elazığ’da krom madeninde göçük: 4 işçi kurtarıldı
Elazığ’ın Palu ilçesindeki krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 1’i kendi imkanlarıyla göçük altından çıkarken, mahsur kalan 3 işçi ekipler tarafından kurtarıldı. Elazığ Valiliği, maden ocağındaki göçükle ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Elazığ Palu’daki krom madeninde saat 10.00 sıralarında göçük meydana geldi.
Göçük nedeniyle 4 işçi toprak altında kaldı.