SON DAKİKA | Erzincan İliç'teki maden faciasında 7 kişi gözaltında
SON DAKİKA HABERİ: Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan faciaya ilişkin soruşturmada,firma sorumlusu 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninde yaşanan heyelan sonrası, toprak altında kalan işçileri arama çalışması sürüyor.
ERZİNCAN İLİÇ'TE ALTIN MADENİNDE HEYELAN NEDEN OLDU? YIĞIN LİÇ NEDİR?
Felakete ilişkin başlatılan soruşturmada ise yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmada firma sorumlusu 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
Gözaltına alınanlardan birinin saha sorumlusu olduğu öğrenildi.