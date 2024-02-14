SON DAKİKA | Erzincan İliç'teki maden faciasında 7 kişi gözaltında

SİYANÜR TEHLİKESİ VAR MI?

Kurtarma çalışmaları ikinci gününe girerken, işçilerden henüz bir haber yok.

Madende altını ayrıştırmak için siyanür kullanılması endişe yarattı. Ancak yapılan açıklamada tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.