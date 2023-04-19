Son sahur ne zaman, son iftar ne zaman açılacak? (2023 Diyanet ramazan ayı takvimi)

2023 ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, son sahura ne zaman kalkılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, son sahur ve son iftar tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.
Ramazan ayı bu yıl 20 Nisan 2023 Perşembe akşamı iftarın açılmasının ardından yani yarın sona erecek. 21 Nisan 2023 Cuma günü ise bayramın 1. günü idrak edilecek.
Buna göre; Vatandaşlar son sahura bu gece kalkacak ve son iftar arefe günü yani 20 Nisan 2023 Perşembe akşamı açılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.
Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek." dedi.