Son sahur ne zaman, son iftar ne zaman açılacak? (2023 Diyanet ramazan ayı takvimi)

SON SAHUR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.



Ramazan ayı bu yıl 20 Nisan 2023 Perşembe akşamı iftarın açılmasının ardından yani yarın sona erecek. 21 Nisan 2023 Cuma günü ise bayramın 1. günü idrak edilecek.



Buna göre; Vatandaşlar son sahura bu gece kalkacak ve son iftar arefe günü yani 20 Nisan 2023 Perşembe akşamı açılacak.