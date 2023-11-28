Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz hakkında soruşturma başlatıldı

FENOMENLERE KISKAÇ DENETİMİ

MASAK, suç gelirlerinin aklanması, VDK ise vergi kayıp ve kaçağı yönünden incelemesini sürdürüyor. Fenomenler ile internet üzerinden ticaret yapanlara iki koldan denetim başladı. Fenomenlerin internet satış gelirleri, vergi kayıtları ve banka hesapları tek tek incelenecek. Vergisi ödenmemiş gelirlerin tümü suç geliri olarak ele alınacak.

VDK ise sosyal medya fenomeni olarak adlandırılan kişileri vergi kaçağı yönünden incelemeye başladı.

Polat ailesine yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması sırasında, vergi yönünden ciddi bir durumun olduğu ortaya çıktı. İnternet üzerinden ticaret yapanların tümü kademeli olarak incelenecek.

VDK, bu kişilerin banka kayıtları, kredi kartı harcamaları, kredi kartı gelirleri gibi bir dizi başlıkta incelemesini sürdürüyor.