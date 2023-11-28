Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken Öz çifti, daha önce sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatıldı.
Doktor Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz hakkındaki iddialar