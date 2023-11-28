Özlem Öz - Tayyar Öz kimdir? Doktor Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz ne ile suçlanıyor?

Özlem Öz - Tayyar Öz çiftiyle ilgili iddialar sosyal medyaya damga vurdu. Çifti yakın takibe alan Avukat Feyza Altun, bu çiftle ilgili "Bu Tayyargiller sürekli sağlık beyanında bulunuyor. Adam ortopedistmiş ama gece gündüz krem ve içinde bal olan bir ürünü 1 yaş altında çocuklara öneriyor. Daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza yemişler. Dandik kremler ve bebekler için macun satarak havuzlu villalarda yaşıyor, Range'lere biniyorlar..." demişti. Altun, Öz çiftinin böcekli tarhanalar ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler sattığını da iddia etmişti.



NE İLE SUÇLANIYORLAR?

Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında da inceleme başlatıldığı öğrenilmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.