Sosyal medya İzmirli dondurmacı Arif Dede'yi konuşuyor: Bedava dondurmayla çocukları sevindiriyor
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yarım asırdır dondurmacılık yapan Arif Suyolcu, 0-6 yaş grubundaki çocuklara ücretsiz verdiği dondurmayla çocukların sevgisini kazanıyor. "Çocuklar benim enerjim" diyen Arif Dede, son günlerde sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.
Doğal meyvelerden yaptığı dondurma ile meslekte 50. yılını dolduran Arif Suyolcu'nun videoları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. 0-6 yaş arası çocuklardan para talep etmeyen Suyolcu, takdirleri topladı.