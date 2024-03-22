Sucudaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti | İddianame ortaya çıktı, Metin Şenay’ın 331 yıl 6 ay hapsi isteniyor
Türkiye’nin konuştuğu sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar olayına ilişkin hazırlanan iddianame ortaya çıktı. İddianamede, beyanlarına yer verilen çocuklar istismara uğrarken videolarının çekildiğini ve bu görüntülerin Metin Şenay tarafından kendilerine zorla izletildiğini anlattı. Çocuklar ölümle tehdit eden Metin Şenay, mağdurlardan birine karşı gerçekleştirdiği cinsel istismar eylemini kabul etti. Hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Bağcılar’daki sucu dükkanında yaşanan cinsel istismar olaylarına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç tarihi 2023 yılı öncesi olarak belirtilirken, 4 mağdur ile 5 müşteki yer aldı.
İddianamede, sanık Metin Şenay’ın Bağcılar’da bir su dükkanının bulunduğu ve uzun yıllardır aynı semt ve mahallede su dağıtımı yaptığı belirtildi.
24 Mayıs 2023 günü mağdurlardan M.Y’nin okuldan çıktığı ve evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından durumun polis ekiplerine ihbar edilerek başvuruda bulunulduğu iddianamede kaydedildi.
Polis ekiplerinin önce okul kamera kayıtları ve çevredeki kameraları araştırdığı, mağdurun okul bahçesinden çıktıktan sonra bir minibüse bindiğinin tespit edildiği iddianamede belirtildi.
Mağdurun ailesi tarafından kamera kayıtlarının aynı gün izlendiği, aracın daha önce evlerine su siparişi üzerine gelen Metin Su isimli iş yerine ait olduğu iddianamede aktarıldı.
Ailenin aracı kullanan kişinin Metin Şenay isimli kişi olduğunu beyan etmeleri üzerine Metin Şenay’ın iş yerinde olabileceği değerlendirilerek çevre araştırması yapıldığı iddianamede kaydedildi.Sanığın gece 03.00 sıralarında iş yerinden çıkarak tedirgin davranışlar sergilediğinin görülmesi üzerine duruma kolluk ekiplerince müdahale edildiği, sanığın iş yerinin içerisine doğru kaçtığı iddianamede açıklandı.