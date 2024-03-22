Dünya Su Günü

Sucudaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti | İddianame ortaya çıktı, Metin Şenay’ın 331 yıl 6 ay hapsi isteniyor

Türkiye’nin konuştuğu sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar olayına ilişkin hazırlanan iddianame ortaya çıktı. İddianamede, beyanlarına yer verilen çocuklar istismara uğrarken videolarının çekildiğini ve bu görüntülerin Metin Şenay tarafından kendilerine zorla izletildiğini anlattı. Çocuklar ölümle tehdit eden Metin Şenay, mağdurlardan birine karşı gerçekleştirdiği cinsel istismar eylemini kabul etti. Hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Sucudaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti | İddianame ortaya çıktı, Metin Şenay’ın 331 yıl 6 ay hapsi isteniyor - 1

İstanbul Bağcılar’daki sucu dükkanında yaşanan cinsel istismar olaylarına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç tarihi 2023 yılı öncesi olarak belirtilirken, 4 mağdur ile 5 müşteki yer aldı.

İddianamede, sanık Metin Şenay’ın Bağcılar’da bir su dükkanının bulunduğu ve uzun yıllardır aynı semt ve mahallede su dağıtımı yaptığı belirtildi.

24 Mayıs 2023 günü mağdurlardan M.Y’nin okuldan çıktığı ve evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından durumun polis ekiplerine ihbar edilerek başvuruda bulunulduğu iddianamede kaydedildi.

Polis ekiplerinin önce okul kamera kayıtları ve çevredeki kameraları araştırdığı, mağdurun okul bahçesinden çıktıktan sonra bir minibüse bindiğinin tespit edildiği iddianamede belirtildi.

Mağdurun ailesi tarafından kamera kayıtlarının aynı gün izlendiği, aracın daha önce evlerine su siparişi üzerine gelen Metin Su isimli iş yerine ait olduğu iddianamede aktarıldı.

Ailenin aracı kullanan kişinin Metin Şenay isimli kişi olduğunu beyan etmeleri üzerine Metin Şenay’ın iş yerinde olabileceği değerlendirilerek çevre araştırması yapıldığı iddianamede kaydedildi.

Sanığın gece 03.00 sıralarında iş yerinden çıkarak tedirgin davranışlar sergilediğinin görülmesi üzerine duruma kolluk ekiplerince müdahale edildiği, sanığın iş yerinin içerisine doğru kaçtığı iddianamede açıklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sucudaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti | İddianame ortaya çıktı, Metin Şenay’ın 331 yıl 6 ay hapsi isteniyor - 2

GİZLİ ODADAKİ NOTLAR ORTAYA ÇIKTI: “BEN NE DERSEM YAP”

Polis ekiplerinin Metin Şenay’ın peşinden giderek çocuk ile ilgili sorular sormaya başladığı, sanığın hiçbir soruya cevap vermediği, bu sırada iş yerinin arkasından çocuk çığlık sesi duyulması üzerine yatak odası olarak tarif edilen alana geçildiği iddianamede açıklandı.

Hazırlanan iddianamede gizli bir odada mağdur kız çocuğunun kilit altında ve ağlar vaziyette olduğunun görüldüğü, gizli bölümde ve mağdurun üstünde kan lekelerinin görülmesi üzerine cinsel istismara maruz kaldığının anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede gizli odada duvara yapıştırılmış şekilde, “Söz dinlemesi kesinlikle yapılacak, kesinlikle bağırma konuşurken fısıltı ile konuş, sağa sola zarar verme, dükkana biri gelirse kesinlikle konuşma, ben ne dersem yap, sözümü dinlemezsen çok acı veririm ve çok döverim gerekirse öldürürüm bence en iyisi sözümü dinle ve dediklerimi yap ben sana en iyi şekilde bakayım.” şeklinde bir yazının görüldüğü de aktarıldı.
Sucudaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti | İddianame ortaya çıktı, Metin Şenay’ın 331 yıl 6 ay hapsi isteniyor - 3

“BAĞIRIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM”

Mağdur M.Y., Çocuk İzlem Merkezi’nde alınan ifadesinde ikametlerine 10 senedir su getiren Metin’in kendisini çağırdığını, “Seni eve götüreyim.” dediğini, Metin’in daha önce de kendisini eve götürdüğünü, daha önce kendisine hiçbir şey yapmadığını, o gün yolda giderken eve gitmediklerini fark etmediğini belirtti.

Mağdur, iş yerine gelince arabadan indiklerinde sanığın “Sen geç bilgisayarda oyna” dediğini, içeri girdiğini ve burada büyük bir oda olduğunu, bilgisayar olduğunu, biraz bilgisayar oynadıktan sonra Metin’in “Sana bir yer göstereceğim” diyerek kendisini küçük bir odaya götürdüğünü anlattı.

Mağdur M.Y. odanın süngerlerle kaplı olduğunu, pencere, cam ve eşya olmadığını, Metin’in bir kap bırakarak “Tuvaletin gelirse bu kaba yaparsın” dediğini, oraya kustuğunu, Metin’in kendisini istismar ettiğini, “Eğer bağırırsan seni öldürürüm” dediğini, eline bıçak alıp korkuttuğunu, akşama doğru kendisine mutfağa götürüp “Yemek ye” dediğini, yemek yemediğini ve kustuğunu, üşüdüğünü ve karnının ağrıdığını anlattı.
Sucudaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti | İddianame ortaya çıktı, Metin Şenay’ın 331 yıl 6 ay hapsi isteniyor - 4

ÇOCUK ESİRGEME YURDUYLA TEHDİT ETTİ

Mağdur çocuk, sanık Metin Şenay’ın kendisine çocuk esirgeme yurdunda dövülen çocukların videolarını izlettiğini ve “Seni böyle dövecekler anneni göremeyeceksin sen bağırırsan bizi burada duyarlar, bizi görürler, ben cezaevinde on sene yatarım, sen de çocuk esirgeme yurdunda on sene kalırsın.” dediğini açıkladı.

Mağdur, kendisi uyurken polislerin geldiğini de beyan etti.

Mağdur M.Y’nin yapılan muayenesinde de Metin Şenay’a ait olduğu anlaşılan DNA profillerinin bulunduğu kaydedildi.

Mağdur M.Y. Çocuk İzlem Merkezi’nde yeniden alınan ifadesinde Metin Ş’nin kendisini istismar ederken video çektiğini gördüğünü de beyan etti.

Metin Şenay’ın mağdur M.Y. yönünden avukatı eşliğinde alınan savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği kaydedildi.

Sanık Ş. savunmasında “İş yerinin kapısını kilitledikten sonra yalıtımlı odaya götürdüm. Üzerine battaniye örttüm. İlk olarak yanağından öptüm sonra cinsel istismarda bulundum. Başka bir çocuğa cinsel istismarda bulunmadım.” dedi.
Sucudaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti | İddianame ortaya çıktı, Metin Şenay’ın 331 yıl 6 ay hapsi isteniyor - 5

ÇOCUK PORNOGRAFİSİNE İLİŞKİN ARAMALAR YAPMIŞ

Sanığın iş yerinde ele geçirilen dijital materyallere ilişkin bilirkişi incelemesi sonucu bir rapor hazırlandı.

Hazırlanan raporda çocuk pornografisi olduğu değerlendirilen internet aramaları, videoları ve fotoğrafları tespit edildi.

Raporda sanığın istismarda bulunduğu değerlendirilen ve yine dijital olarak saklanan müstehcen çocuk fotoğraflarının tespit edildiği de belirtildi.

Bazı fotoğraflarda sanık Metin Şenay’ın net olarak görüldüğü de söz konusu raporda açıklandı.

İddianamede fotoğraflardan tespit edilen, istismara maruz kaldığı değerlendirilen çocukların iş yerinde vakit geçirdikleri sırada isimlerini yazdıkları belirtildi.

İSMİ YAZILI OLAN İKİ ÇOCUK AKRABASI

İddianamede iş yerinde ismi yazılı çocuklardan E.N.Ö. ve M.Ö’nün sanığın eşinin akrabası olduğu belirtildi.

Mağdurların sosyal medyada paylaştığı geçmiş yıllara ait fotoğraflar ile dijital incelemeler neticesinde elde edilen müstehcen çocuk fotoğraflarının benzerlik içerisinde olduğunun anlaşılmasıyla mağdur kardeşlerin sanık tarafından istismar edildiğinin değerlendirildiği hazırlanan iddianamede aktarıldı.

Yine yapılan araştırmalarda mağdur R.Ş’nin de iş yerinde isminin yazılı olması nedeniyle istismar edildiği iddianamede değerlendirildi.
Sucudaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti | İddianame ortaya çıktı, Metin Şenay’ın 331 yıl 6 ay hapsi isteniyor - 6

“İLK ÖNCE SENİN KAFANA SIKARIM SONRA KENDİ KAFAMA SIKARIM”

Mağdur R.Ş. beyanında şunları anlattı:

“Ben Metin Şenay’ın gazetedeki çıkan olaylarını öğrenince kendimi eve kapattım. 6-7 ay önce bu olayı öğrendim annem de bana durumu anlatmıştı. Annem bana ‘Metin’in sana karşı bir eylemi var mı?’ diye sormuştu. Ben de korkumdan söyleyemedim. Metin Şenay bana ‘Ben seni korurum sana bir şey olmaz’ diyordu. Benim yanına gitmemi isterdi. Gitmezsem bana sinirlenir, bana tuhaf tuhaf hareketler yapardı. Beni tehdit ediyordu. ‘Birine söylersen yurda verilirsin, ben de hapse girerim’ diyordu. ‘Hayatına bir erkek giremez’ diyordu. Bana ‘İlk önce senin kafana sıkarım sonra kendi kafama sıkarım gideriz bu hayattan’ dedi. Metin Şenay’ın yaşını tam olarak bilmiyorum. Bana ‘Hiç kızım yok, benim iki tane oğlum var, onlar beceriksiz’ diyerek sürekli yanına çağırıyordu. Ailemin sıkıntılarından dolayı ben hep tek kalıyordum. İlk defa 5 yaşımda bana cinsel istismarda bulundu. Son olayı dokuzuncu sınıfta yaşamıştım. Dükkanın içinde masası, bilgisayarı bir koltuk vardı. İlk olayda ‘gözünü kapat korkma’ dedi. Dükkanda kaplama filmler vardı. Dışardan gözükmüyordu. Bu ilk olayda kendisine korktuğum için yanına gidiyordum.”
Sucudaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti | İddianame ortaya çıktı, Metin Şenay’ın 331 yıl 6 ay hapsi isteniyor - 7

“VİDEO KAYDI YAPIYORDU”

Mağdur, Metin Şenay tarafından farklı zaman dilimlerinde pek çok kez cinsel istismarına maruz kaldığını da iddianamede yer verilen beyanında belirtti.

Mağdur yaşanan olaylardan dolayı Metin Şenay’dan şikayetçi olduğunu da söyledi.

Kendisine zorla cinsel içerikli videolar izletildiğini anlatan mağdur, “Son olay felçten önce olmuştu. Tam tarih olarak hatırlamıyorum. Dokuzuncu sınıfta 15 yaşında olduğumu hatırlıyorum. Hastaneye yattığım yıl 2021 yılıydı. Ben hastaneye yattıktan sonra Metin’in bana dokunması olmadı. Son bir yıldır beni araması da olmadı.” dedi.
Sucudaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti | İddianame ortaya çıktı, Metin Şenay’ın 331 yıl 6 ay hapsi isteniyor - 8

MAĞDUR E.N.Ö’NÜN İFADESİ: AYNI GÜN İSTİSMAR ETTİ

Bir diğer mağdur E.N.Ö. ise Çocuk İzlem Merkezi’nde alınan ifadesinde, Metin Şenay’ın akrabası olduğunu söyledi.

E.N.Ö., “Benim sıram bittikten sonra M. ile başlıyordu. Bu olaylar aynı gün oluyordu. Hatırladığım ikinci olayda o, ben ve kardeşim var. Biz oraya kıyafet getiriyorduk. Toplam 2-3 yıl kadar Metin Ş'nin dükkanına gittik. Ben 12-13 yaşımdayken ailem Metin Ş. ile ilişkimizi kesmeye başladı. Haberlerdeki çocukta yaptığı gibi biz de tehdit etti.” ifadelerini kullandı.

Mağdur E.N.Ö’nün kardeşi M.Ö. ise Çocuk İzlem Merkezi’nde alınan ifadesinde şunları söyledi:

“Ben, ablam ve Metin Şenay dükkanda birlikte kalıyorduk. Bize cinsel istismarda bulundu ve videoya çekti. İlerleyen zamanlarda bizi tehdit etti, ‘Erkeklerle sakın görüşmeyin görüşürseniz sizi gebertirim’ dedi. Bir gün beni gece kaldırdı o gün gece bana istismarda bulundu. Ben uykusuz kaldım, o gün eve dönecektik. Sonra biz eve gittik ve bir daha dükkana gitmedik. Yaz tatilinde çok kalıyorduk. 2-3 hafta kadar aralıksız kalıyorduk. Kış tatilinde az kalıyorduk. Çekilen videoları siyah kutu gibi bir şeyde saklıyordu. Bize bu videoları izlettiriyordu. Videoları sil dedik, o da ‘Silmeyeceğim sizi özlediğim zaman izliyorum’ dedi.”

YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Mağdurlardan M.Ö. ve E.N.Ö’nün ifadelerinde sucu dükkanı diye tabir edilen yerde uzunca gün ve haftalar boyunca kalmalarının mağdurları istismara açık hale getirdiği değerlendirildiğinden soruşturmanın devamı boyunca yaşlarına uygun bir yurda yerleştirmelerine karar verildiği de iddianamede açıklandı.
Sucudaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti | İddianame ortaya çıktı, Metin Şenay’ın 331 yıl 6 ay hapsi isteniyor - 9

331 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Metin Şenay’ın daha önce başka bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 2009-2011 tarihleri arasında tutuklu kalarak yargılanıp ceza aldığı ancak Yargıtay bozma kararı üzerine beraatine karar verildiği de iddianamede belirtildi.

Metin Şenay’ın hazırlanan iddianame kapsamında 4 mağdura karşı zincirleme olarak cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma, zincirleme olarak 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak ve cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın hazırlanan iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak.
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