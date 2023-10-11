Sultanbeyli’de çatı alev alev yandı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Yangın çıkan binanın bitişiğindeki binada bulunanlar, kendi binalarının çatısına çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sultanbeyli’de çatı alev alev yandı - 1

Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Saat 13.30’da başlayan yangında alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı.

Bitişiğinde bulunan bina sakinleri de kendi binalarının çatısına çıkarak, yangına müdahale etmeye çalıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sultanbeyli’de çatı alev alev yandı - 2

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına merdiven aracı ile müdahale etti.

Sultanbeyli’de çatı alev alev yandı - 3

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Sultanbeyli’de çatı alev alev yandı - 4

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, binada hasar oluştu.

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