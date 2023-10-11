Sultanbeyli’de çatı alev alev yandı
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Yangın çıkan binanın bitişiğindeki binada bulunanlar, kendi binalarının çatısına çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Saat 13.30’da başlayan yangında alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı.Bitişiğinde bulunan bina sakinleri de kendi binalarının çatısına çıkarak, yangına müdahale etmeye çalıştı.