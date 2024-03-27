Susurluk Belediyesi hangi partide? Susurluk Belediye başkanı kimdir? Susurluk Belediye başkan adayları
Susurluk Belediyesi hangi partide? Susurluk Belediye Başkanı kimdir? Susurluk Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Susurluk Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Susurluk Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Susurluk yerel seçim sonuçları..
SUSURLUK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Susurluk Belediyesini yüzde 54.68 oy oranı ile İYİ Parti adayı Nurettin Güney kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- İyi Parti%54.68
- AK Parti%43.72
- Saadet Partisi%1.30
- BTP%0.31