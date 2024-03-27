Susurluk Belediyesi hangi partide? Susurluk Belediye başkanı kimdir? Susurluk Belediye başkan adayları

SUSURLUK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Susurluk Belediyesi Başkanı Nurettin Güney Kimdir?





1963 yılında Susurluk İclaliye (Keltepe) Köyünde doğdu.



İlk ve orta öğrenimimi Susurluk'ta tamamladı. Askeri okuldan mezun olduktan sonra güzel ülkemin çeşitli bölgelerindeki askeri birliklerde komutanlıklar yaptı ve 2007 yılında Binbaşı rütbesiyle TSK'dan emekli oldu.

Emekli olduktan sonra 5 yıl süreyle Susurluk'taki liselerde Milli Güvenlik dersi öğretmenliği yaptı.



Aynı zamanda İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum ve iyi derecede ingilizce biliyor.