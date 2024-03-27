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Susurluk Belediyesi hangi partide? Susurluk Belediye başkanı kimdir? Susurluk Belediye başkan adayları

Susurluk Belediyesi hangi partide? Susurluk Belediye Başkanı kimdir? Susurluk Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Susurluk Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Susurluk Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Susurluk yerel seçim sonuçları..

Susurluk Belediyesi hangi partide? Susurluk Belediye başkanı kimdir? Susurluk Belediye başkan adayları - 1

SUSURLUK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Susurluk Belediyesini yüzde 54.68 oy oranı ile İYİ Parti adayı Nurettin Güney kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • İyi Parti%54.68
  • AK Parti%43.72
  • Saadet Partisi%1.30
  • BTP%0.31

TÜRKİYE HABERLERİ

Susurluk Belediyesi hangi partide? Susurluk Belediye başkanı kimdir? Susurluk Belediye başkan adayları - 2

SUSURLUK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Susurluk Belediyesi Başkanı Nurettin Güney Kimdir?

1963 yılında Susurluk İclaliye (Keltepe) Köyünde doğdu.

İlk ve orta öğrenimimi Susurluk'ta tamamladı. Askeri okuldan mezun olduktan sonra güzel ülkemin çeşitli bölgelerindeki askeri birliklerde komutanlıklar yaptı ve 2007 yılında Binbaşı rütbesiyle TSK'dan emekli oldu.

Emekli olduktan sonra 5 yıl süreyle Susurluk'taki liselerde Milli Güvenlik dersi öğretmenliği yaptı.

Aynı zamanda İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum ve iyi derecede ingilizce biliyor.

Susurluk Belediyesi hangi partide? Susurluk Belediye başkanı kimdir? Susurluk Belediye başkan adayları - 3

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • FAHRETTİN ŞENER
  • NURETTİN GÜNEY
  • HAKAN YILDIRIM SEMİZEL
  • ERSAN BAYKURT
  • HÜSEYİN İÇÖZ
  • ERMAN TOKER
  • ŞAZİYE BEDİR
  • OSMAN MASAR
  • SADIK TEKİN
  • MEHMET SESİZ
  • MURAT SAVUT
Susurluk Belediyesi hangi partide? Susurluk Belediye başkanı kimdir? Susurluk Belediye başkan adayları - 4

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