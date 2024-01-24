Tabelaya kanan hırsızlar dakikalarca uğraştı: İçeriye girseler de bir şey alamayacaklardı

İstanbul Küçükçekmece’de henüz açılmamış bir kuyumcu dükkanına gelen iki hırsız, levye eve tornavidalarla kepenkleri zorlayarak hırsızlık girişiminde bulundu. Dükkanın kepengini açmak için dakikalarca uğraşan şüpheliler, hedeflerine ulaşamadan dükkanın önünden ayrıldı.

Tabelaya kanan hırsızlar dakikalarca uğraştı: İçeriye girseler de bir şey alamayacaklardı - 1

Küçükçekmece’de iki hırsız, henüz açılışı yapılmayan kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı.

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz faaliyete geçmeyen bir kuyumcu dükkanına hafif ticari araçla gelen iki şüpheli, kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı.

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Tabelaya kanan hırsızlar dakikalarca uğraştı: İçeriye girseler de bir şey alamayacaklardı - 2

Ellerindeki levye ve tornavidalarla kuyumcunun kepenklerini açmaya çalışan iki kişi, yaklaşık 15 dakika uğraşmalarına rağmen başarılı olamadı.

Tabelaya kanan hırsızlar dakikalarca uğraştı: İçeriye girseler de bir şey alamayacaklardı - 3

Bu sırada caddeden geçenlere yakalanmamak için girişimlerine ara veren şüpheliler, kepenkleri açamayınca araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

Tabelaya kanan hırsızlar dakikalarca uğraştı: İçeriye girseler de bir şey alamayacaklardı - 4

“HIRSIZLAR GİRSE DE BİR ŞEY ALAMAYACAKTI”

Kuyumcu dükkanının bulunduğu binada yaşayan Azmi Karaosman, “Sabah 06.30 gibi geldiğimde ise herhangi bir şey görmedim. Hırsızlık girişimi o anda olmuş muhtemelen. Zaten içerisi boş, dükkan faaliyette değil. Hırsızlar girse de bir şey alamayacaktı.” dedi.

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