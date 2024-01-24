Tabelaya kanan hırsızlar dakikalarca uğraştı: İçeriye girseler de bir şey alamayacaklardı
İstanbul Küçükçekmece’de henüz açılmamış bir kuyumcu dükkanına gelen iki hırsız, levye eve tornavidalarla kepenkleri zorlayarak hırsızlık girişiminde bulundu. Dükkanın kepengini açmak için dakikalarca uğraşan şüpheliler, hedeflerine ulaşamadan dükkanın önünden ayrıldı.
Küçükçekmece’de iki hırsız, henüz açılışı yapılmayan kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı.Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz faaliyete geçmeyen bir kuyumcu dükkanına hafif ticari araçla gelen iki şüpheli, kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı.