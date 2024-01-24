Tabelaya kanan hırsızlar dakikalarca uğraştı: İçeriye girseler de bir şey alamayacaklardı

“HIRSIZLAR GİRSE DE BİR ŞEY ALAMAYACAKTI”

Kuyumcu dükkanının bulunduğu binada yaşayan Azmi Karaosman, “Sabah 06.30 gibi geldiğimde ise herhangi bir şey görmedim. Hırsızlık girişimi o anda olmuş muhtemelen. Zaten içerisi boş, dükkan faaliyette değil. Hırsızlar girse de bir şey alamayacaktı.” dedi.