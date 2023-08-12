Taksiciye yaya geçidi cezası: “Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?”

Üsküdar'da yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen taksi şoförü, duruma sinirlenerek aracına bindi. Emniyet kemeri takmayıp, patinaj çekerek uzaklaşan taksi şoförünü motosikletli ekipler yakaladı. Ekipler taksi şoförüne kemer takmadığı için de ceza kesti. Duruma tepki gösteren taksi şoförü, “Birisi orada bekliyor diye durup buyurun diyecek halim yok. Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Taksiciye yaya geçidi cezası: “Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?” - 1

Üsküdar’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik drone ile denetim yaptı.

Uygulama sırasında yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

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Taksiciye yaya geçidi cezası: “Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?” - 2

Denetime takılan bir taksi şoförü ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Ceza yazılan taksi şoförü, polis ekiplerine sinirlenerek aracına binip emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek denetim alanından ayrıldı.

Taksiciye yaya geçidi cezası: “Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?” - 3

Motosikletli ekipler tarafından yakalanan taksiciye uyarılardan sonra toplamda 2 bin 353 lira ceza kesildi.

Taksiciye yaya geçidi cezası: “Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?” - 4

“Ben yolumda gidiyorum, birisi orada bekliyor diye durup buyurun diyecek halim yok. Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz.” şeklinde konuşan taksi şoförü, kesilen cezaya tepki gösterdi.

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